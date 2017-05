Mafia 3 – Termin der zweiten Erweiterung

Mafia 3 wird demnächst mit „Stones Unturned“ in die nächste Runde gehen. 2K Games und Hangar 13 geben den Termin für die neue Erweiterung bekannt.

In dem neuen Inhalt wird neben dem Protagonisten Lincoln Clay auch John Donovan eine essentielle Rolle für die Handlung übernehmen. Letzendlich geht es um einen ehemaligen Bekannten von Donovan, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Dieser ist nun in New Bordeaux aufgetaucht. Allerdings bleibt New Bordeaux nicht der einzige Schauplatz des DLCs, sondern wir dürfen auch in einen tropischen Regenwald eintauchen. Ein neuer Schauplatz verleiht Mafia 3 sicherlich frischen Wind unter den Flügeln.

Die Erweiterung wird am 30.05.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. In einem Video wird uns glücklicherweise nochmal genau zusammen gefasst, was alles mit „Stones Unturned“ auf unsere Bildschirme kommen wird.