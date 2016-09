Mafia 3 – Marcanos Familie im Trailer

Es dauert nicht mehr lange bis wir endlich durch die Straßen von New Bodeaux streifen dürfen. Die Welt von Mafia 3 wäre allerdings nicht so interessant, wenn sie nicht von einflussreichen Mafia-Familien beherrscht werden würde. 2K stellt daher in einem neuen Trailer die Familie Marcanos vor.

Die Marcanos-Familie steht seit langem an oberster Stelle von New Bordeaux und über Jahrzehnte leitete sie alles in der Stadt. Sie ist eine der mächtigsten Familien in der Mafiaszene und hat bedeutende und einflussreiche Mitglieder, auf die wir als Lincoln Clay im Spiel stoßen werden. Die Entwickler erklären im Video die Hintergrundgeschichten der jeweiligen Personen und geben einen Einblick darüber, wie diese in Beziehung zueinander stehen.

Mafia 3 wird am 7. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.