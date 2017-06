Madden 18 – Longshot Reveal Trailer

Ihr strebt eine Karriere in der NFL an und wollt euch beweisen? Sollte dies im echten Leben etwas schwierig werden, dann könnt ihr das nun immerhin in Madden 18. Was letztes Jahr bereits in FIFA möglich war, ist nun auch in der Welt des American Footballs angekommen. Führt Devin Wade in der NFL zu einer echten Größe. Allerdings ist dieser Weg kein Spaziergang. Ihr müsst euch erst beweisen, um von eurer kleinen Stadt in die Hauptaustragungsorte der größten Football-Matches zu kommen. Dabei werdet ihr von vielen Stars unterstützt, beispielsweise auch von einem früheren NFL Star, gespielt von Mahershala Ali.

Alles Weitere seht ihr im ersten Trailer zu Madden 18 Longshot.