Lost Sphear – Square Enix kündigt neues JRPG an

Square Enix kündigte heute das neues JRPG Lost Sphear an, welches von Tokyo RPG Factory entwickelt wurde, dem selben Studio die I Am Setsuna kreierten.

Das Spiel soll die Features seines Vorgängers erweitern, einschließlich verbessertem Gameplay mit einem überarbeitetem ATB-System, welches Spielern erlaubt die Platzierung im Kampf anpassen zu können, sowie nahtlosen Umgebungen und einer Vielzahl von Orten erkunden zu können.

Auch ein wenig über den Plot wurde etwas verraten. Das Abenteuer von Lost Sphear beginnt in einer abgelegenen Stadt, wo ein kleiner Junge, Kanata, aus einem verheerenden Traum erwacht bei dem seine Heimatstadt verschwindet. Um die Welt davon abzuhalten für immer verloren zu gehen, begannen Kanata und seine Kameraden, die Welt um sie herum mit der Kraft der Erinnerung wieder aufzubauen, in dem sie ihre Gedanken in Materie manifestieren.

Erscheinen soll der Titel Anfang 2018 für PS4, Nintendo Switch und PC. Der Preis auf allen Plattformen soll 49,99$ betragen. Der Titel wird digital verfügbar sein, soll allerdings laut Square Enix auch eine physische Version für PS4 und Switch erhalten. Diese wird einen Pre-Order-Bonus haben in Form von zwei Musiktracks komponiert von Tomoki Miyoshi.