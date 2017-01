Es ist gruselig, fantasievoll und auf seine eigene Weise brutal: So sieht Little Nightmares im neuesten Trailer aus. Zudem wird am Ende verraten, dass das Spiel am 28. April für alle Plattformen erscheint.

Von der Art her erinnert das Spiel an das Indie-Game Inside, das letztes Jahr den ein oder anderen Preis abgeräumt hat. Dort wird ähnlich mit mal mehr mal weniger subtilen Mitteln euch der Horror eingeimpft.