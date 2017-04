Little Nightmares – Launch-Trailer veröffentlicht

Nur noch zwei Tage ist Little Nightmares vom Release entfernt. Das Puzzle-Game mit seinen Horrorelementen stellt euch kurz vor der Veröffentlichung die anmutige Lady vor. Sie herrscht über den Schlund und macht dem kleinen Mädchen Six in ihrer gelben Jacke das Leben schwer. Außerdem fordert der Trailer euch auf, sich den Ängsten eurer Kindheit zu stellen.

Das Spiel erscheint am 28. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Fachpresse konnte Little Nightmares mittlerweile testen. Die Wertungen in der Übersicht findet ihr hier.