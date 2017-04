Little Nightmares – Die Wertungen im Review Roundup

Little Nightmares aus dem Hause Tarsier Studios wurde im August zur gamescom 2016 erstmals vorgestellt. In ein paar Tagen ist es endlich soweit und wir dürfen uns selbst davon überzeugen ob das Horrormärchen uns überzeugen kann.

Tauche mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die dich mit den Ängsten deiner Kindheit konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Areal, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl zehren … Im Laufe deiner Reise triffst du auf ein gruseliges Puppenhaus – gleichzeitig ein Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz, auf dem man sich wie nirgends sonst austoben kann. Erwecke das Kind in dir und entfessele deine Fantasie, um den Weg hinaus zu finden!

Die bisherigen Wertungen in der Übersicht:

Little Nightmares erscheint am 28. April 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.