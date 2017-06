Life is Strange – Kommt ein Prequel mit Chloe und Rachel?

Woran man erkennt, dass die E3 bald eröffnet wird? Leaks. Leaks everywhere. Heute für euch im Angebot: Das Gerücht, dass zur diesjährigen E3 ein Prequel von Life is Strange angekündigt wird, welches sich mit der Geschichte von Chloe und Rachel befasst.

Das Marketing rund um Life is Strange wurde vor Kurzem wieder reaktiviert, als Square Enix offiziell ankündigte, dass es eine zweite Season geben wird. Passenderweise ist Life is Strange in diesem Monat auch Teil des PS Plus Programms. Dass bei imgur nun Screenshots und Concept Arts zu einem angeblichen Prequel zu Life is Strange auftauchten, scheint da gar nicht mehr so überraschend zu sein.

Zu all diesen Zufällen gesellt sich dann auch noch Entwickler Deck Nine Games, welcher vor ein paar Tagen einen Image-Wandel vollzog, den Namen wechselte und ankündigte, sich fortan auf Narrative Games konzentrieren zu wollen. Das dazu passende erste Spiel wurde für einen führenden AAA-Publisher entwickelt und soll zur E3 2017 angekündigt werden.

Deck Nine have signed a partnership deal with a leading AAA videogame publisher and are deep in development on their first title, a brand new addition to a critically acclaimed franchise. More info will be revealed about this narrative adventure game at E3 in June.