Life is Strange: Before the Storm – Max nur in der Deluxe-Edition

Wie wir bereits erfahren durften, wird Life is Strange: Before the Storm ein Prequel, welches nicht die Geschichte von Max erweitert, sondern sich Chloe und Rachel widmet. Auch wenn die beliebte Protagonistin aus dem Vorgänger somit keine Rolle spielt, muss das nicht zwangsweise bedeuteten, dass wir sie nicht zu sehen kriegen.

In einem Tumblr-Post wird eine Bonus-Episode „Farewell“ angekündigt, die ebenfalls weit vor den Ereignissen des ersten Teils abläuft und uns wieder in die Rolle von Max schlüpfen lässt. Die zusätzliche Episode allerdings wird nur als Teil der Deluxe-Edition zu erwerben sein. Veröffentlicht werden soll der zusätzliche Inhalte nach der dritten Episode von Before the Storm, wird aber keinen Einfluss auf die Handlung des Prequels haben. Es handelt sich um einen puren Bonus, der keinen Einfluss ausübt.

