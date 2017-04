Life is Feudal: MMO – Neuer Trailer für Einsteiger

Das Entwicklerstudio Bitbox hat einen neuen Trailer zu Life is Feudal: MMO veröffentlicht. Darin werden die ersten fünf Stunden für neue Spieler im Schnelldurchlauf demonstriert. Die gezeigten Szenen behandeln die ersten Schritte und Anfänge des Spiels, sowie die Entwicklung mit anderen Spielern bis hin zur Erschaffung eines eigenen Reiches.

Life is Feudal: MMO ist ein Open-World MMORPG. Das Setting ist das Mittelalter. Denn hier ist die Natur von der Menschheit noch fast unberührt. Des Weiteren kommt der Technologiestandard einem Sandbox MMORPG ganz gelegen. Wir haben bereits eine Preview zu Life is Feudal: MMO geschrieben, in der wir alle weiteren Details beschreiben. Auch ein frühes Fazit könnt ihr dort finden.

Wann genau das Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt. Allerdings könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite bereits das Spiel kaufen und so auch an der Beta teilnehmen.