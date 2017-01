LEGO Worlds – Erscheint für die Nintendo Switch

Da scheint es eine komplette LEGO-Invasion zu geben: Nachdem LEGO City Undercover für die Switch erscheint, wird auch LEGO Worlds seinen Weg auf die Next Gen-Konsole von Nintendo finden.

Das wurde von Arthur Parsons, Head of Design bei TT Games, via Twitter bestätigt. Damit erhält Minecraft auf der Konsole einen starken Konkurrenten, denn das LEGO-Spiel schlägt genau in die gleiche Kerbe, wie das Klötzchen-Game.

@jamievere currently we have announced that we are planning to release LEGO City and LEGO Worlds on switch

— arthur parsons (@arthur_parsons) 23. Januar 2017