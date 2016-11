Lego City Undercover – Erscheint für PS4, Xbox One und die Switch

Nachdem Lego City Undercover auf der Wii U bereits im Jahr 2013 veröffentlicht wurde, wird der GTA-eque Titel im kommenden Jahr auch für die Xbox One, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen.

Das wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der Lego Group bekannt gegeben. Erfolgen soll der Release im Frühjahr 2017. Man kann also davon ausgehen, dass sich der Open World-Titel im Launch-Zeitraum der neuen Konsole auf den Plattformen einfinden wird.

LEGO CITY Undercover is looking for new recruits on PlayStation®4, Xbox One® and Nintendo Switch™ in Spring 2017. pic.twitter.com/wiFcW0cNcp

— LEGO (@LEGO_Group) 22. November 2016