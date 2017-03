Legion 1917: Rise of the Bolsheviks – Jetzt auf Kickstarter

Ein neues Projekt auf Kickstarter mit unverbrauchtem Szenario: Legion 1917: Rise of the Bolsheviks. Russland befindet sich mitten im Ersten Weltkrieg mit dem Deutschen Kaiserreich. Unter den Kriegsanstrengungen muss vor allem die Bevölkerung leiden: Kalte Winter und Hungersnöte plagen das Land, während an der Front täglich tausende ihr Leben lassen. Wie immer in Krisensituation, greifen politisch extreme Ansichten an die Macht. Mit Lenin an der Spitze übernimmt der Bolschewismus das Land.

Inmitten der dadurch ausgelösten Unruhen finden sich die zwei Brüder tschechischer Einwanderer Pavel und Vilem wieder. Ursprünglich wollten sie die Brauerei der Familie verkaufen und das immer unruhiger werdende St. Petersburg verlassen, doch der Plan geht schief.

Für das Gameplay haben die Entwickler sich zwei große Vorbilder genommen: XCOM und Jagged Alliance mit ihren rundenbasierenden Kämpfen.

Der Spieler begleitet die beiden Brüder auf ihrer Reise durch das im Chaos versinkende russische Reich. Um das zu realisieren, wollen die Entwickler von Sornyak Arts innerhalb von 28 Tagen 65.000 € sammeln.