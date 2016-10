League of Legends – Die letzten vier Teams der Weltmeisterschaft

Das Ende der Worlds, die Weltmeisterschaft für League of Legends – Player, rückt langsam näher und heute Nacht erspielte sich das letzte Team einen Platz im Halbfinale: Das britische Team H2k Gaming dominierte klar den russischen Wildcard-Kandidaten Albus Nox Luna. Damit spielen nun drei koreanische Teams (SK Telecom T1, Rox Tigers, Samsung Galaxy) und ein europäisches Team um den Einzug ins Finale. Los geht es in der Nacht vom 21. auf den 22.10. um 0 Uhr mit SKT gegen ROX. In der Nacht darauf spielen H2k gegen SSG, ebenfalls um 0 Uhr. Das Finale findet schließlich am 30.10. um 1 Uhr statt.

Verfolgen könnt ihr das ganze Spektakel hier. Jede Menge Hintergrundinformationen zum Turnier und der Szene findet ihr auf summoners-inn.de .