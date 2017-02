League of Legends – Die Inhalte des Blutmond-Events

Riot, die Macher von League of Legends, haben sich für das Blutmond-Event wieder jede Menge einfallen lassen. Neben neuen und thematisch passenden Skins für Jhin, Diana, Twisted Fate und Talon ist auch ein neuer Spielmodus für kurze Zeit verfügbar.

Für „Die Jag des Blutmondes“ sind lediglich 20 Champions freigeschaltet und beim Händler sind alle defensive Gegenstände deaktiviert. Die Spieler sind also dazu gezwungen, die Schadenswerte ihrer Champions zu erhöhen. Der Drache und der Herold der Kluft wurden gegen Dämonen ausgetauscht, zudem durchstreifen Geister den Dschungel. Tötet ihr einen Gegner, werdet ihr für kurze Zeit unsichtbar. Ziel des Spiels ist es, mit dem Team 350 Punkte zu erreichen, was durch Tötungen an Spielern und Monstern erreicht werden kann.

Der Spielmodus ist vom 10.02.2017 bis 14.02.2017 und vom 17.02.2017 bis 21.02.2017 verfügbar.