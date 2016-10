League of Legends – Assassinen werden aktualisiert

Die aktuelle Season in League of Legends endet bald und die Spieler können sich ihre erspielten Belohnungen für ihre Erfolge abholen. Riot gönnt sich mit der Pause in der Ladder jedoch keine Auszeit, sondern möchte für die Vorsaison 2017 eine Aktualisierung für die Assassinen-Champions auf die Server spielen. Wir erinnern uns: Die letzte Vorsaison brachte ein umfassendes Update für die AD-Carries. Der Entwickler bleibt seiner Arbeitsweise also treu. Doch was bedeutet eine Aktualisierung dieser Champions und wer ist betroffen?

Im Fokus sind die Champions LeBlanc, Katarina, Rengar und Talon. Bei der Aktualisierung soll darauf geachtet werden, dass die Konzepte dieser Champions noch besser umgesetzt werden. So soll LeBlanc, auch „die Täuscherin“ genannt, tatsächlich ihre Gegner hinters Licht führen, um erfolgreich zu sein, anstatt einfach in die Gegner hineinzuspringen und mindestens einen Doppelkill zu erzielen. Auch die Opfer sollen bessere Möglichkeiten bekommen, um den Attentaten zu entgehen.

Neben den vier großen Aktualisierungen wurden auch die restlichen Assassinen nicht vergessen: Fizz, Shaco, Akali, Ekko, Zed und Kha’zix werden mit kleineren Updates bedacht.

Eine große Aktualisierung erfährt die Unsichtbarkeit. Riot unterscheidet ab der Vorsaison zwischen Unsichtbarkeit und Camouflage. Ersteres ist lediglich eine kurzfristige Tarnung, die nicht von pinken Augen aufgedeckt werden kann. Letzteres ist die Unsichtbarkeit, wie wir sie aktuell kennen.