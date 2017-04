Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire’s Conspiracy – Kommt mobil im Juli

Wenn der Titel des Spieles einen Großteil der Überschrift einnimmt, dann handelt es sich vermutlich um irgendein Adventure. In diesem Fall um den nächsten Eintrag der Professor Layton Spiele, welcher vier Jahre nach dem Release des letzten Teils, Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant, erscheint. Der bisherige Arbeitstitel Lady Layton heißt nun also Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire’s Conspiracy und lässt uns erstmals in die Schuhe des Tochters des Professors schlüpfen, Katrielle.

Das Gameplay bleibt trotz der ersten weiblichen Protagonistin der Reihe gleich. Das Besondere ist diesmal allerdings, dass das Spiel zwar im Juli erscheint, jedoch für uns vorerst nur mobil via iOS und Android. Die Version für den 3DS erscheint zwar zeitgleich in Japan, doch wurden bisher keinerlei Details zu einem weltweiten Release der 3DS-Version geäußert.

Die weltweite mobile Version von Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire’s Conspiracy erscheint am 20. Juli 2017 für iOS und Android sowie in Japan auch auf dem 3DS. Die mobile Version wird Übersetzungen ins Deutsche, Englische, Italienische, Französische, Spanische, Niederländische, Koreanische und Japanische enthalten. Während die 3DS-Version den üblichen Preis von rund 44 US-Dollar verpasst bekommt, ist die mobile Fassung bereits für 17 US-Dollar erhältlich. Entwickler Level 5 kündigte allerdings mögliche In-App-Käufe an, welche aber keine Pflicht sind, um das Spiel durchzuspielen.