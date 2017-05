LawBreakers – Das zeigt der Rise or Fall Trailer

LawBreakers zeigt sich in einem neuen Trailer von seiner aufregenden Seite. Der Cinematic Trailer hat alles zu bieten: einen prägnanten Sound, Charaktere aus dem Spiel und sehr viel Action. Hier werden unterschiedliche Herangehensweisen dargestellt, alle mit dem gleichen Ziel und unterschiedlichen Methoden. Reden wir nicht weiter darüber, schauen wir lieber:

Der Team-basierte Shooter will also witzig und actionreich sein sowie unterschiedlichen Spielern unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Dabei scheint der Untertitel „Gravity Defying Combat“ nicht nur heiße Luft zu sein. Im Trailer lassen sich einige Hinweise erkennen, die auf entsprechende Fähigkeiten hindeuten – nicht nur fliegen steht auf dem Plan, sondern auch schwebende Gegenstände. Wie sich das Spiel letztendlich schlagen wird, erfahren wir voraussichtlich noch in diesem Jahr. Für einige weitere Informationen direkt von den Entwicklern, empfehlen wir euch unser Interview mit Lead Designer Dan Nanni.

LawBreakers erscheint 2017 für PC und Playstation 4.