Kona – übernatürliches Adventure in Kanada

Das Mystery-Survival Spiel Kona hatte bereits vergangenes Jahr seinen Early Access Debüt auf Steam und mit einem Ankündigungs-Trailer wurde nun die Vollversion des Spiels angekündigt. Im Trailer bekommt ihr auch einen ersten Einblick in die Story.

Die Geschichte von Kona spielt in Nordkanada 1970 wo ein seltsamer Schneesturm über den Atamipek See fegt. Als Privatdetektiv Carl Faubert, erkundet man nun das unheimlich, verschneite Dorf, erforscht surreale Ereignisse und kämpft um sein Überleben. Alles begann ganz harmlos, bis Carl Faubert von der Straße abgedrängt wurde und mitten im Schneesturm wieder erwacht. In dieser verschneiten Wildnis ist er allerdings nicht alleine, etwas macht Jagd auf ihn. Als Verteidigung hat er nichts weiter bei sich als eine alte Jagdpistole und eine Laterne.

Kona wird demnach am 17. März für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.