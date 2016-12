Koei Tecmo – Atelier Sophie und Nights of Azure für PC

Wie Koei Tecmo heute via Twitter bekannt gab, werden bald zwei Titel auch für PC erscheinen. Zum einen Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book und Nights of Azure. Beides Titel die zuvor ausschließlich für PS4 erhältlich waren, aber nun bald auch für PC erscheinen werden. Eine freudige Nachricht also für JRPG-Liebhaber.

Atelier Sophie ist bereits der 17.Teil der Reihe. Diesmal folgt ihr der Geschichte, der Alchemie-Schülerin Sophie. Die angehende Alchemistin hat nicht nur eine Gabe Gegenstände miteinander zu kombinieren sondern findet eines Tages auch ein rätselhaftes, von einer Seele erfülltes Buch. Das mysteriöse Buch scheint alle Geheimnisse der Alchemie zu enthalten. Zusammen mit Sophie erlebt ihr fantastische Abenteuer und kommt hinter die Geschichte des Ursprunges des Buches.

First title is Atelier Sophie! PC gamers will finally get a chance to experience the bright and mysterious world of the Atelier series pic.twitter.com/mMAjqhOQG4 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) 13. Dezember 2016

In Nights of Azure folgt ihr eher einer tragischen und dämonischen Geschichte zweier Freundinnen. Die Welt wird von Dunkelheit und mysteriösen Azure-blütigen Dämonen heimgesucht. Das Königreich Ruswal bildet daher tapfere Ritter aus, die es im Kampf mit den Ungeheuern aufnehmen können. Zu diesen Rittern zählt auch die Protagonistin Amice. Dank dem Dämonenblut, welches durch ihre Adern fließt, besitzt sie besondere Fähigkeiten und kann als einziger Mensch den direkten Kontakt mit Azurblut-Dämonen überleben, aber auch dies hat ihre Auswirkungen.

Face dangerous demons and ancient threats in the dramatic story of Nights of Azure for PC Steam as well! #KTfamily pic.twitter.com/k8OdDtzVY4 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) 13. Dezember 2016

Wer die Titel also bislang noch nicht spielen konnte, der kann sich auf den 7. Februar freuen, denn dann werden Atelier Sophie und Nights of Azure auch für PC via Steam erhältlich sein.