Knack 2: Knack is back

Zugegeben, der Plattformer Knack gehörte 2013 nicht gerade zu den beliebtesten Starttiteln der PlayStation 4. Die Idee war nicht schlecht, allerdings mangelte es etwas an der Ausführung und an der Abwechslung im Gameplay, sodass man am Ende eher eine Techdemo, statt einem Spiel in der Hand hatte. Sony hält jedoch am Franchise fest und hat zur Überraschung aller am vergangenen Samstag während des PlayStation Experience Showcase einen Trailer zur Fortsetzung Knack 2 präsentiert.

Mit dem Nachfolger möchte Entwickler Sony Japan Studio die Probleme des ersten Teils ausmerzen und beschert dem titelgebenden Helden mehr Fähigkeiten, um das kommende Abenteuer zu bestehen. Knack wird jederzeit zwischen seiner großen und kleinen Form wechseln können, was ihm in den neuen Level ungemein helfen wird. Zu seinen weiteren neuen Fähigkeiten gehören außerdem unter anderem ein Sprungkick, Multi-Punch, Body-Slam und einige weitere Moves. Mit der sammelbaren Relikt-Energie wird man die Fähigkeiten des Helden aufrüsten können, um zum Beispiel seine Reichweite zu erhöhen, oder Gegner näher an ihn heran zu ziehen.

Wie auch bereits im Trailer zu sehen, wird Knack seine neuen Abenteuer nicht nur alleine bestehen müssen, sondern kann zusammen mit einem Koop-Partner Gegner plätten. Die Kombination mit einem zweiten Spieler wird dann noch weitere Möglichkeiten bieten, auf seine Feinde einzudreschen.

Der Aufbau und Ablauf der Level soll von der Schwierigkeit abhängen, es werden also beispielsweise einfachere Pfade auf höheren Schwierigkeitsstufen gesperrt. Der erste Teil konnte auf höheren Stufen teilweise bockschwer sein.

Es bleibt abzuwarten, ob Sony es schafft, das Ruder noch einmal herumzureißen und mit Knack 2 auch die Skeptiker des ersten Teils doch noch zu überzeugen. Sie scheinen sich zumindest auf einem guten Weg dorthin zu befinden, auch wenn die ersten Reaktionen im Internet zum Trailer eher negativ ausfallen.

Knack 2 wird exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen, ein genauer Erscheinungstermin steht noch aus.