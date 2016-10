Kingdom Hearts HD – Sammelkollektion von HD 1.5 und 2.5

Wer noch nicht im Besitz von Kingdom Hearts HD 1.5 oder Kingdom Hears HD 2.5 Remix ist, der kann sich nun auf eine Sammelkollektion der beiden Rollenspiel freuen und so die Wartezeit auf Kingdom Hearts 3 verkürzen.

Wie Disney und Square Enix nämlich, im Rahmen der Paris Games Week 2016, enthüllt haben, wird es eine Sammelkollektion geben namens Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix. Die Kollektion wird also alle bisher erschienen Abenteuer beinhalten. Hier nochmal für den Überblick was die Kollektion konkret beinhaltet:

• KINGDOM HEARTS FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

• KINGDOM HEARTS 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

• KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Re:coded

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix wird am 31. März 2017 für PS4 erscheinen. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue wird im übrigen am 24. Januar 2017 für PS4 erscheinen und komplettiert so das Abenteuer rund um die Schlüsselschwerter.