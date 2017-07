Kingdom Hearts 3 – Neuer Trailer, neue Welt, Figuren und Release-Zeitraum

Im Rahmen der D23 Expo in Anaheim, hat Square Enix einen neuen Trailer zum JRPG Kingdom Hearts 3 veröffentlicht sowie einiges an interessanten Details. Im Trailer bekommen wir nicht nur weitere, spektakuläre Eindrücke vom Kampfsystem und den wundervollen Grafikstil, sondern bekommen gar einen Einblick in eine neue Welt. Denn mit dem Trailer wird Toy Story bestätigt.

Bereits bestätigte Welten sind Rapunzel und Baymax. Im Trailer sind auch einige Cutscenes aus der Welt von Toy Story zu sehen. Wie üblich passen sich auch die drei Protagonisten Sora, Donald und Goofy den Welten an, so wurde Sora schon zum Meermann in der Welt von Ariell oder zum Löwenjungen in König der Löwen. Passend zur Toy Story Welt werden unsere drei Helden in Spielzeugfiguren verwandelt. Eigentlich perfekt um diese auch gleich als Merchandise anzubieten, immerhin handelt es sich um Figuren.

Genau dies dachte sich wohl auch Square Enix und verkündete gleich, dass ihr die drei Helden im Toy Story-Outfit als Bring Arts Action-Figur erwerben könnt. Nähere Details sind dazu noch nicht bekannt, aber der Publisher und Entwickler veröffentlichte via Twitter ein erstes Bild von den drei Figuren.

We’re happy to announce three new figures coming to the KINGDOM HEARTS III BRING ARTS action figure line! #BRINGARTS #ブリングアーツ #KINGDOMHEARTS pic.twitter.com/96rWvkbh9d — SQEX Merchandise (@SQEX_MD_NA) July 15, 2017

Auch ein Release-Zeitraum wurde endlich für Kingdom Hearts 3 bestätigt. Etwas worauf Fans schon so lange gewartet haben. Demnach soll der Titel im Jahr 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen.