Kingdom Hearts 3 – Erscheint es wirklich 2018?

Bekanntermaßen arbeitet Square Enix derzeit an dem langersehnten Rollenspiel Kingdom Hearts 3. Ein Erscheinungsdatum für den Titel bleibt der Publisher und Entwickler den Fans allerdings immer noch schuldig. Auch ist immer noch nicht ganz sicher ob wir 2018 wirklich mit dem Launch von Kingdom Hearts 3 rechnen können, denn die Befürchtung um eine Verschiebung des Titels bleibt bestehen.

Nun gibt es wieder einen ersten, kleinen Hoffnungsschimmer, dass Kingdom Hearts 3 dieses Jahr erscheinen wird. Destructoid hat einen Artikel veröffentlicht mit den meisterwarteten Spielen, die 2018 veröffentlicht werden sollen. Darunter zählt auch das neue Abenteuer von Sora, Donald und Goofy. Der Artikel an sich ist keinerlei Beweis dafür, dass der Titel wirklich 2018 erscheinen wird, denn schon öfter haben Spielewebseiten derartige Artikel erstellt, die auch Spiele beinhalteten, die letztendlich doch nicht im laufenden Jahr erschienen.

Allerdings hat Square Enix den Artikel via Twitter geteilt mit den Worten: „Dragon Quest! Kingdom Hearts! Schaut euch die von Destructoid am meisten erwarteten Spiele für 2018 an und lasst uns wissen, auf welche Spiele ihr euch freut.“

Dragon Quest! Kingdom Hearts! Check out @destructoid's most anticipated games of 2018 and let us know what game you're looking forward to :) https://t.co/MI6ApwMBKc

— SquareEnixUSA☃️ (@SquareEnixUSA) January 10, 2018