Killing Floor 2 – Summer Sideshow bringt neue Zeds, Waffen und Zirkusspaß

Killing Floor 2 hört einfach nicht auf. Auf der E3 2017 haben Tripwire Interactive direkt das nächste Event angekündigt, das neue Inhalte in das Spiel implementiert. Die Summer Sideshow bringt für einen ganzen Monat Karneval auf die heimischen Rechner und Konsolen. Das bedeutet folgendes:

Was wäre das alles ohne einen Trailer? Richtig, 48 Wörter ohne visuelle Hilfe. Deshalb seht ihr hier den Ankündigungstrailer mit mehr Explosionen und fliegenden Gedärmen als je zuvor.

Am Ende des Trailers wird zudem „Weekly Outbreak“ angekündigt. Wöchentlich soll es nun neue Challenges geben. „Tiny Terror“ zum Beispiel lässt sowohl getroffene Gegner als auch getroffene Verbündete schrumpfen. Leider werden Playstation 4-Spieler noch ein wenig länger auf das Update warten müssen als PC-Besitzer.

The Summer Sideshow will be hitting PC players’ update queues tomorrow, June 13 at 1:00PM Eastern Time, delivering tons of new content, new gameplay objectives and more over the course of the event, which ends July 11. The Summer Sideshow is also due to debut for the first time on PlayStation 4 later this Summer.