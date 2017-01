Killer Instinct – Neuer Charakter und Ultimates

Gleich zwei positive Neuigkeiten für Fans des Beat’em’Up Killer Instinct gibt es zum Jahresanfang. Per Livestream von Iron Galaxy werden uns ein paar neue Details über den Rosterzuwachs Kilgore gezeigt. Die neue Spielfigur ist ab sofort erhältlich für einen Preis von 10 Dollar, wobei die Hälfte der Einnahmen in den Preispool der nächsten Turniere eingehen werden. Umso öfter Kilgore gekauft wird, desto höher werden die Gewinne sein.

Außerdem werden nun anscheinend auch Ultimate Finishers ihren Weg zu Killer Instinct finden. Angefangen mit Jago gibt es nun auch die Möglichkeit den besiegten Gegner mit nochmals ordentlich Karacho ins Nirvana zu befördern. Wann die anderen Kämpfer ihre Ultimate erhalten ist noch unklar. Sowohl neuen Charakter Kilgore als auch den Finisher könnt ihr im neuen Video sehen.

Killer Instinct ist für PC und Xbox One erhältlich und in seiner Grundform kostenlos. Weitere Staffeln und Charaktere sind jedoch in der Regel kostenpflichtig.