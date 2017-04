Just Cause 3 – Gold Edition

Den Spielern von Just Cause 3 dürfte bekannt sein, wie viel Chaos man in dem physikalisch realistischen Spiel der Avalanche Studios anstellen kann. Wer allerdings interssiert ist, sich ebenfalls auf die tropische Insel zu begeben und von Farhzeug zu Fahrzeug zu segeln, der hat nun eine perfekte Gelegenheit. Ab sofort ist nämlich die Gold Edition des Spiels bestellbar.

In dieser Version sind alle DLC-Inhalte bereits enthalten. Dazu zählen Bavarium Sea Heist, Mech Land Assault und Sky Fortress. Wer also das komplette Paket erwerben möchte, der hat nun die perfekte Gelegenheit. Einen dazu passenden Trailer legt uns Square Enix natürlich auch noch vor.

Wie gewohnt sehen wir wieder ordentlich was krachen. Just Cause 3 ist für den PC, die PS4 und Xbox One erhältlich.