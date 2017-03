Injustice 2 – Neuer Storytrailer

Mit Injustice 2 wird der Kampf zwischen einigen unserer liebsten Comic-Helden in eine neue Runde gehen. Wie sowohl die Kinoleinwand, der Vorgänger und ähnliche Spiele bewiesen haben, enden solche Konflikte immer in brachialen Kampfszenen, die spektakulär anzusehen sind.

Um im Vorfeld die Stimmung anzuheizen, sich für die große Bühne vorzubereiten und ein cineastisches Gefühl zu bewirken, zeigen uns die Entwickler von den Netherrealm Studios in einer kleinen Videoserie was uns erwarten wird. Der zweite Teil der „Shattered Alliance“, oder „Zerbrochene Allianzen“, ist nun endlich online. Entsprechend dürfen wir uns auf etwas mehr Szenen freuen, die uns unter anderem die Helden Arrow, Flash und Green Lantern mal in Aktion zeigen.

Injustice 2 wird ab dem 18.05.2017 für PS4 und Xbox One in einer Standard und Ultimate Edition erhältlich sein.