Injustice 2 – Neuer Zerbrochene Allianzen-Trailer

Der dritte Teil der „Zerbrochene Allianzen“-Trailerreihe von Injustice 2 wurde veröffentlicht. Darin ist die Story aus Sicht von Supergirl erzählt. Natürlich ist Superman an dieser Stelle auch zugegen. Denn beide stammen von dem Planeten Krypton und sorgen für Recht und Ordnung auf der Erde. Darüber hinaus sind sie schließlich Super. Zusammen formen sie eine Allianz gegen das Böse. Im Video kämpfen beide gegen den Schurken Black Adam, welcher den Helden mit seinen Blitzen ordentlich zusetzt.

Doch am Ende nimmt die Handlung eine ziemlich interessante Wendung. Wie der Name des Trailers schon sagt, sind Allianzen zerbrochen. So ist es auch hier der Fall. Denn am Ende sieht man, wie Superman gegen Supergirl kämpft. Nach den Worten, dass Superman die richtige Entscheidung für sie treffen werde, geraten sie in einen Konflikt. Das dürfte auf einen ziemlich spektakulären Kampf hinauslaufen. Genaueres werden wir dann wohl am 18. Mai erfahren, wenn Injustice 2 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird.