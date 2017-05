Injustice 2 – Launch-Trailer

Injustice 2 fiel in letzter vor allem durch eine etwas andere Marketingstrategie auf. Während die meisten Entwickler und Publisher große Geheimnisse um ihr finales Spiel machen, durften wir in den letzten Wochen zahlreiche Einblicke in das Spiel erhalten. Seien es Charaktertrailer, Gameplay-Elemente oder andere Eindrücke, wir dürften von der großen Prügelei schon ein solides Bild formen. Jetzt, kurz vor dem Release, ist die Veröffentlichung eines Launch-Trailers von Warner Bros. deshalb nicht weiter verwunderlich.

In dem kurzen Video dürft ihr noch einmal die zahlreichen Charaktere bestaunen, die großzügig aus dem DC Universum ausgewählt wurden. Das diese Angelegenheit natürlich explosiv zur Sache geht, dürfte dabei jedem klar sein. Injustice 2 wird am 18.05.2017, also diesen Donnerstag, für PS4 und Xbox One erscheinen. Dabei dürft ihr euch zwischen der Standard und einer Ultimate Edition entscheiden. Außerdem wird es interessanterweise auch für Android- und iOs-Geräte veröffentlicht. Das Spiel fürs Handy wird allerdings etwas anders aussehen, als sein Konsolen-Gegenstück.