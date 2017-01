INDIE PLANE – #5 Best of Indies 2017

Mögt ihr TOP-Listen genauso gerne wie wir? Um euch das kommende Spielejahr übersichtlicher zu gestalten und den ein oder anderen versteckten Titel ans Tageslicht zu locken, haben wir euch bereits die besten Survival Games, Adventures, Strategiespiele und JRPGs vorgestellt. Doch was wäre das Jahr ohne Indies? Mitglieder aus allen Genres gibt es natürlich auch im Bereich der unabhängigen Entwickler und so wollen wir euch eine Liste der am meisten erwarteten Indies 2017 nicht vorenthalten.

Wie immer gilt: Es gibt zahllose Vertreter, die einen Platz in dieser Liste verdient hätten. Lasst uns gerne wissen, wen ihr hier sehen wollen würdet und welches Spiel auf gar keinen Fall auf den Wunschlisten für 2017 fehlen darf.

BEST OF INDIES 2017

Seite 2: Sunless Skies

Queen Victoria im All.

Seite 3: Nidhogg 2

Das 2D Beat ’em up geht in die nächste Runde.

Seite 4: Prey for the Gods

Ein endloser Winter und Kämpfe gegen gigantische Bestien.

Seite 5: Beat Cop

Der Polizisten-Simulator aus den 80ern.

Seite 6: What Remains of Edith Finch

Eine düstere Stammbaumforschung.

Seite 7: Pinstripe

Der Vater, der durch die Hölle geht.

Seite 8: The Church in the Darkness

Eine Sekte in Südamerika.

Seite 9: 2dark

Das passiert, wenn man das grausamste Spiel erschaffen möchte.

Seite 10: To Azimuth

Von Alienentführungen und Geschwisterliebe.

Seite 11: Milkmaid of the Milky Way

Als das Milchmädchen die Ufos sichtete.

Euch hat das Indie-Fieber gepackt? In den älteren Ausgaben von INDIE PLANE findet ihr zahlreiche andere großartige Spiele zu den Themen Virtual Reality und Installationen, Zeit, außerordentliche Grafiken oder Creative Gaming.