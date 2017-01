I am Setsuna: Veröffentlichungsdatum für Switch-Version

Das bisher etwas spärliche Launch-Lineup der Nintendo Switch wird um einen zusätzlichen Titel erweitert. Publisher Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass I am Setsuna am 03. März 2017 für die neue Nintendo-Konsole erscheinen wird.

Das JRPG ist bereits seit Mitte des letzten Jahres für den PC und die PlayStation 4 verfügbar. Die Version für Nintendo Switch hatte Square Enix bereits während der Enthüllung der Konsole bestätigt. Hierzulande erscheint diese allerdings nur als Download.

Zudem wurde enthüllt, dass dem Spiel ein PvP-Modus hinzugefügt wird, in dem Spieler in der „Arena der Zeit“ gegeneinander antreten können. Dieser Modus ist allerdings exklusiv auf Nintendos neuer Konsole verfügbar und wird seinen Weg wohl nicht in die PC- und PS4-Version finden.

In I am Setsuna übernimmt der Spieler die Rolle der titelgebenden Protagonistin Setsuna. Diese begibt sich auf die Reise, um sich selbst zu opfern und damit die Menschen in ihrer Heimat zu retten.