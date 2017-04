Humble Bundle – Wild Frontier Bundle verfügbar

Endlich ein neues Humble Bundle. Für Schnäppchenjäger gibt es im neueste Humble Bundle, namentlich das Wild Frontier Bundle, allerlei Schmankerl serviert, die diesmal bevorzugt die charity: water unterstützen, welche sich weltweit um die Wasserversorgung der Menschen in Entwicklungsländern kümmern.

Grenzen sind aktuell ein großes Thema in der Welt, weshalb sich das neueste Humble Bundle mit eben jenen beschäftigt. Folgende Spiele sind im Wild Frontier Bundle enthalten. Für bereits einen US-Dollar erhaltet ihr:

Gods Will Be Watching (bei Steam) Gods Will Be Watching is a minimalistic “point and click thriller” centered on despair, commitment, and sacrifice as players face intriguing puzzles and tough decisions that will affect their entire crew’s wellbeing.

Ice Lakes (bei Steam) Ice Lakes is a modern ice fishing simulator with different single and multiplayer game modes and sandbox approach to wintertime fishing. Use and customize wide selection of fishing gear and learn how changing season, bottom topology, time of day and weather conditions affects fish behavior.