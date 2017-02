Humble Bundle – Star Wars-Paket mit T-Shirt

Das neueste Humble Bundle will uns auf ein Neues in eine weit, weit entfernte Galaxie entführen: Das bereits dritte Star Wars-Paket bietet diesmal vier verschiedene Preisstufen. Die ersten Spiele schaltet ihr dabei wie immer durch das „Pay what you want“-Prinzip frei. Ihr könnt es euch also raussuchen, wie viel euch Knights of the Old Republic, X-Wing vs. TIE Fighter und zwei weitere Titel wert sind.

Für knapp elf Dollar schaltet ihr zu den bereits erwähnten Spielen noch die Klassiker Battlefront 2, Jedi Knight 2: Outcast und die Fortsetzung zu Knights of the Old Republic frei. Zwei weitere Spiele schaltet ihr auf dieser Stufe noch frei.

Wer 14 Dollar zahlt erhält noch die beiden Force Unleashed Titel, das Empire at War: Gold Pack und Shadows of the Empire. Letzteres feiert damit sein Debut im Humble Bundle.

Und zu guter Letzt: Erhaltet all diese Games und ein X-Wing vs TIE Fighter – Shirt für 35 Dollar.

Das Bundle findet ihr hier.