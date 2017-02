Humble Bundle – Freedom Bundle bringt über 6 Mio Dollar ein

Vor einer Weile berichteten wir darüber, dass das neue Humble Bundle sich gegen den Einreisestopp der neuen US-Regierung wandte und Spenden für Organisationen sammelte, die Flüchtlinge und andere Minderheiten unterstützen. Mit dem Kauf eines Bundles sollten Ärzte ohne Grenzen, die American Civil Liberties Union sowie das International Rescue Comitee unterstützt werden.

In einem Tweet teilte der Shop nun mit, dass mit der Aktion unglaubliche 6,43 US-Dollar eingenommen wurden. Hinzu kommen noch 300.000 US-Dollar von Humble Bundle selbst, womit sich die Spende auf 6.73 US-Dollar beläuft.

The Humble Freedom Bundle ended at $6.43M raised for @ACLU, @MSF & @theIRC not including our $300k match. Thanks all for making this happen!

— Humble Bundle (@humble) February 20, 2017