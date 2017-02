Humble Bundle – Freedom Bundle bietet Trump die Stirn

Seit der Wahl des neuen US-Präsidenten ist die politische Lage in den USA nicht allzu entspannt. Während sich viele auf den bevorstehenden dritten Weltkrieg vorbereiten, bieten einige der nicht besonders menschenfreundlichen Politik noch die Stirn. Auch das Humble Bundle nimmt sich da nicht aus und meldet sich mit dem Freedom Bundle.

Über 200.000 US-Dollar wurden bereits mit dieser Aktion eingenommen. Diesmal geht der Erlös auch vollständig an gemeinnützige Organisationen. Mit dem Kauf unterstützt ihr die Ärzte ohne Grenzen, die American Civil Liberties Union sowie das International Rescue Comiteee.

Mit folgenden Worten setzen sich die Betreiber des Humble Bundle und alle teilnehmenden Entwickler gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump ein:

We humbly remember that the United States is a nation of immigrants, and we proudly stand with developers, authors, and charities that champion liberty and justice for all.