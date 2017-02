Horizon Zero Dawn – Zwei weitere Videos

Die Videoflut scheint kein Ende finden zu wollen, denn Sony hat derweil zwei weitere Videos zu Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Sony sorgt deutlich dafür, dass ihr den Release des Titels auf keinen Fall vergessen könnt, aber wer kann sich an der Schönheit dieser Umgebung schon sattsehen?

Im ersten Video bekommt ihr nochmal allerhand Einblicke in die Welt von Horizon Zero Dawn und das Abenteuer welches ihr gemeinsam mit Aloy bestreitet werdet. Auch ein paar Cutscene-Einblicke sind enthalten. Genießt also nochmal die spektakulären Bilder der Endzeitwelt, die von Maschinen beherrscht wird.

Im zweiten Video geht es eben um genau diese Maschinen. Hier bekommt ihr nochmal die verschiedensten, mechanischen Kreaturen vorgestellt und wie Protagonistin Aloy sich im Kampf mit ihnen auseinandersetzt. Bald schon könnt ihr selbst Pfeil und Bogen in die Hand nehmen und Jagd auf diese Wesen machen, ganz egal ob kleine, große oder gar fliegende Exemplare.

Wir sind wirklich sehr gespannt, wie lange Sony die Videoflut aufrecht erhalten kann, denn bis zum Release von Horizon Zero Dawn sind es noch knapp sechs Tage. Das Action-Rollenspiel erscheint nämlich am 1. März 2017 für PS4