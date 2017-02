Horizon Zero Dawn – Zwei weitere Videos

Wer hätte es gedacht, Sony und Guerilla Games haben derweil ein weiteres Launch-Videos zu Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Ich glaube so langsam, wird man die Videoflut vermissen sobald der Titel auf dem Markt ist, denn danach werden sicherlich nicht mehr so viele Trailer veröffentlicht.

Der neue Launch-Trailer präsentiert euch nochmal einige Spielszenen sowie einige Wertungen der Presse, die man zuvor auch schon im Accolades-Trailer sehen konnte. Des Weiteren gibt es auch nochmal ein etwa 7-minütiges Gameplay-Video zum kommenden Action-Adventure. Wer sich also noch nicht sattgesehen hat, viel Spaß beim Videomaterial.

Horizon Zero Dawn wird am 1. März 2017 für PS4 erscheinen.