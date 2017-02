Horizon Zero Dawn – Zwei weitere Kreaturen vorgestellt

Sony Interactive und Guerilla Games haben gestern eine Videoreihe gestartet in der die einzelnen, mechanischen Kreaturen aus Horizon Zero Dawn näher vorgestellt werden. Nachdem gestern Snapmaw und Thunderjaw den Anfang machten, folgen heute schon zwei weitere Bestien.

Diesmal im Mittelpunkt stehen Stormbird und Behemoth. Den Vogel Stormbird könnt ihr in allen Territorien antreffen und vor ihm solltet ihr euch wirklich in Acht nehmen. Der Vogel ist nicht nur blitzschnell sondern steht auch im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom, denn er kann euch mit Elektrizität angreifen. Aber auch seine kräftigen Flügelschläge und seine messerscharfen Klauen sind nicht zu unterschätzen.

Bei dem Behemoth handelt es sich um eine Transportklasse, eine riesiges Monster was recht schwerfällig wirkt. Auch wenn er schwerfällig wirkt, kann er dennoch beachtlich auf euch zustürmen und kann sich auch seiner Antigravitationsfähigkeit bedienen. Also auch ein nicht zu unterschätzender Gegner. Solltet ihr noch mehr über die Kreaturen wissen wollen oder sie vorab in Aktion sehen, dann schaut doch einfach mal in die Videos hinein.

Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 für PS4.