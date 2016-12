Horizon Zero Dawn – Trailer von der PlayStation Experience

Auch wenn die PlayStation Experience mehr in Zeichen und Interesse der Neuankündigungen stand, darf man andere, bereits längst angekündigte Titeln, natürlich auch nicht vergessen oder außenvorlassen, so auch Horizon Zero Dawn. Sony Interactive Entertainment und Guerilla Games haben also im Rahmen der PSX 2016 einen kleinen, neuen Trailer zum Rollenspiel veröffentlicht.

Der Trailer zeigt einmal mehr die atemberaubende Welt, die beeindruckenden, großartigen Landschaften und die gigantischen, faszinierenden Gegner aus Horizon Zero Dawn. In einer fernen Zukunft, in der die Natur sich die Erbe zurückerobert hat und die Menschen verdrängt wurden von Roboterartigen Kreaturen, begibt sich die Protagonistin Aloy auf ihr Abenteuer, um herauszufinden was wirklich geschehen war und das Geheimnis der Roboterwesen zu lüften.

Horizon Zero Dawn wird am 1. März 2016 exklusiv für PS4 erscheinen.