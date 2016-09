Horizon Zero Dawn – Tokyo Game Show Trailer

Auch Guerilla Games Horizon Zero Dawn erhielt anlässlich der Tokyo Game Show 2016 einen neuen Trailer. Wer also noch weitere Einblicke in die faszinierende Welt, den atemberaubenden Landschaften und der Heldin Aloy, werfen will, der kann mit Freude den neuen Trailer genießen.

Solltet ihr im Übrigen ein noch größeren Augenschmaus erleben wollen und sowieso vorhaben euch eine PS4 Pro zuzulegen, dem sollte gesagt sein, dass Horizon Zero Dawn zu einen der Spiele gehört, die Optisch für die PS4 Pro aufgemotzt wird.

Gedulden müssen wir uns allerdings alle noch, denn das Action-RPG erscheint erst am 1. März 2017 für PS4. Sollte es euch dennoch schon in den Fingern jucken, dann könnt ihr euch den Titel auch direkt vorbestellen.