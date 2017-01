Horizon Zero Dawn – Story Trailer veröffentlicht

In Horizon Zero Dawn gibt es eine interessante Mischung aus futuristischen Robo-Tieren und steinzeitlich gekleideten Menschen. Doch was genau ist die Geschichte hinter dem neuen Open World Spiel aus dem Hause Guerrilla Games? Ein neuer Trailer gibt zumindest erste Hinweise darauf, was die Spieler in dieser merkwürdigen Welt gemeinsam mit der Jägerin Aloy erleben werden.

Zunächst scheint es um Rache zu gehen, doch schon bald findet die Jägerin etwas weitaus schlimmeres heraus.

Das Spiel erscheint am 28. Februar für PlayStation 4.