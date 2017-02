Horizon Zero Dawn – Riesiger Day-One-Patch und weitere Infos (UPDATE)

Nicht mehr allzu lange, dann dürfen wir die Welt von Horizon Zero Dawn zusammen mit Aloy erkunden. Doch bevor ihr in das Abenteuer einsteigen könnt, solltet ihr vorab genügend Zeit und Geduld mitbringen, denn bevor es auf Abenteuerreise gehen kann, soll das Spiel erst einmal mit einem riesigen Day-One-Patch bestückt werden.

Dies berichtet zumindest ein NeoGaf-Nutzer, der anscheinend zu denjenigen gehört, die jetzt schon eines der ersten Exemplare des Titels besitzen. Genauer, soll der Patch 16 GB groß sein, was durchaus ziemlich mächtig ist. Nähere Details warum der Day-One-Patch solch eine Größe umfasst, ist nicht bekannt, aber ausschließlich kleine Fehler werden bei dem Datenumfang sicher nicht behoben.

Update: Mitlerweile gibt es eine Stellungnahme bezüglich des 16 GB Day-One-Patches. Wie Mathijs de Jonge auf Twitter mitteilt, handelt es sich hierbei um ein Missverständnis. Auf Nachfrage hin erklärt er nämlich, dass es sich bei den 16 GB nicht um einen Day-One-Patch handelt sondern um die Installationsgröße des Spiels auf der Festplatte.

@Battelfield32 No, that’s the game installing on hdd, afaik.

Des Weiteren hat Mathijs de Jonge von Guerilla Games, via Twitter, noch ein paar Fragen beantworten. Unteranderem stand die Frage im Raum, welche Schwierigkeitsgrade es geben wird. Die Antwort lautet, vier Schwierigkeitsgrade, nämlich leicht, normal, hart und sehr hart.

Auch ein Thema sind die angeblichen Leaks über das Ende der Geschichte von Horizon Zero Dawn. Auch hier hat sich Mathijs de Jonge zu Wort gemeldet. Diese Gerüchte seien frei erfunden, denn nichts daran deutete darauf hin, dass diese Person das Spiel wirklich gespielt hat, so de Jonge.

@Joshua3321876 Nothing in those rumours indicates that that person actually played the game.

— Mathijs de Jonge (@dejongemathijs) 13. Februar 2017