Horizon Zero Dawn – Neues Gameplay-Video

Sony und Guerilla Games geizen zur Zeit nicht mit Material und Videos zum kommenden Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn. Fast täglich erscheint neues Material zu Aloys Abenteuer.

Das Video stammt von einem Preview-Event aus Amsterdam. Das Video liefert euch viele verschiedene Eindrücke und soll euch Einblicke in unterschiedliche Kämpfe und Locations geben. Ihr bekommt nicht nur verschiedenen Umgebungen zu sehen sondern auch eine Menschensiedlung. Zudem geht Aloy auf Jagd nach diversen Maschinen, darunter auch einer der gigantischeren Wesen, die man bereits aus E3 Trailern kennt.

Das Video macht also gleich Lust, sich am liebsten selbst in den Kampf mit den Maschinenwesen zu werfen und diese großartige Welt zu erkunden. Bis wir mit Aloy auf Abenteuerreise gehen dürfen, dauert es aber gar nicht mehr allzu lange. Denn der Titel erscheint am 1. März 2017 für PS4.