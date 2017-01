Horizon: Zero Dawn – Neue Gameplay-Videos

Im Rahmen der Taipei Game Show 2017 wurde auch Horizon: Zero Dawn von Sony Interactive Entertainment Japan and Asia vorgestellt und präsentierten einige Gameplay-Szenen.

Während der Präsentation der Gameplay-Szenen verriet Director Roy Postma und Producer Samrat Sharm ein paar interessante Informationen. So erklärten sie, dass es sehr viele NPCs in der Welt von Horizon: Zero Dawn gibt. Sie dienen aber nicht der Dekoration, sondern manche von ihnen können sich sogar Aloy, bei bestimmten Quests, anschließen. Manche wiederrum werden euch auf eine Quest schicken, wie man unteranderem im gezeigten Gameplay sieht.

Auch wurde nochmal gezeigt wie man Maschinen hacken kann und diese dann als Reittier benutzen kann. Hierbei kam dann die Frage auf, ob man auch auf anderen Maschinen reiten kann oder ob es sich auf die gezeigte Spezies beschränkt. Hier ist die Antwort, dass ihr nicht auf einziges Modell beschränkt seid. Ihr werdet also auf vielen unterschiedlichen Maschinen reisen können. Ob allerdings auch fliegende Maschinen dabei sind, auf denen ihr reiten könnt, wollten die beiden Entwickler nicht verraten.

Horizon: Zero Dawn wird am 1. März 2017 für PS4 erscheinen.