Horizon Zero Dawn – Making of Video

Seit Februar ist Horizon Zero Dawn auf dem Markt und hat seitdem ziemlich ordentliche Reviews erhalten. Das vom niederländischen Entwicklerstudio Guerilla Games stammende Open World Adventure, setzt vor allem bei Story und Grafik neue Maßstäbe. Bemerkenswert ist außerdem, dass dies das erste Open World Spiel des Entwicklerstudios ist. Denn bisher war Guerilla Games vor allem durch die Killzone Reihe bekannt.

In Horizon Zero Dawn verkörpert der Spieler Aloy, welche 1000 Jahre in der Zukunft durch die Welt streift. Anders als man es glauben mag, kann die Zeit mit einer Art Steinzeit verglichen werden. Denn Aloy ist nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet und die Menschen leben in verschiedenen Stämmen zusammen. Das Wildleben ist aber das herausragende in dieser Zeit. Gigantische Dinosaurier-ähnliche Roboter streifen durch die Landschaften. Aloy muss herausfinden, was mit der alten Welt geschehen ist und was ihr Platz in dieser Welt ist.