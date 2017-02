Horizon Zero Dawn – Genaue Infos zum Patch und zwei neue Trailer

Erst gestern waren sicherlich einige schockiert, als es hieß, dass der Day-One-Patch von Horizon Zero Dawn 16 GB groß wäre. Wie sich kurz darauf aber herausstellte, hat es sich hierbei um ein Missverständnis gehandelt, wie Mathijs de Jonge via Twitter klarstellt. Unbeantwortet blieb aber, wie groß ist denn nun der Day-One-Patch dann?

Guerilla Games hat dazu heute Stellung genommen und ebenfalls über Twitter mitgeteilt, dass der Day-One-Patch lediglich auf eine Größe von 250 MB kommt.

For those interested, #HorizonZeroDawn will receive a day one patch of around 250MB.

— Guerrilla Games (@Guerrilla) 16. Februar 2017