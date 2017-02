Horizon Zero Dawn – Drei neue Videos zur Spielwelt

Der PS4-exklusive Titel Horizon Zero Dawn versetzt uns in ein postapokalyptisches Setting. Die Menschheit lebt wieder in prähistorischer Stammesform, während die Welt von seltsamen Roboterwesen bevölkert wird. Erste Videos und Bilder zeigen uns Eindrücke dieser besonderen Welt und allzu lange müssen wir gar nicht mehr warten um die Karte selbst erforschen zu dürfen. Eine solche Spielwelt zu kreieren ist natürlich keine leichte Aufgabe, muss sie doch authentisch wirken, mit spannenden Quests gefüllt sein und im besten Falle dynamisch auf den Spieler reagieren.

Guerilla Games und Sony zeigt uns in insgesamt drei Videos mehr zur Entstehung dieser Spielwelt. Angefangen von der Umgebung selbst bis hin zur Protagonistin Aloy haben wir die Gelegenheit mehr über die Spielwelt zu erfahren, die wir wohl bald selbst betreten werden. Horizon Zero Dawn erscheint in wenigen Wochen, genauer gesagt am 01.03.2017 exklusiv für die PS4.