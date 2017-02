Horizon Zero Dawn – Die Open World des Spiels

Inzwischen sind viele Titel mit einer Open World versehen, wobei schon viele Spieler realisieren mussten, dass dies nicht immer der beste Weg ist. Eine solche Spielwelt muss entsprechend gefüllt sein, sonst geht der Aspekt der Freiheit ganz schnell in Langeweile über. Auch Horizon Zero Dawn muss sich dieser Herausforderung stellen.

Inwiefern sich Entwickler und das Spiel mit der Aufgabe einer Open World auseinander setzten, zeigt uns nun kurz vor Release noch ein Video. Demzufolge soll Horizon Zero Dawn sowohl innerhalb seiner Main Quest als auch in zahlreichen Nebenhandlungen eine lebendige Welt kreieren. Ob das wirklich gelingt, wird sich in zwei Tagen zeigen, denn am 01.03.2017 erscheint das Spiel exklusiv für die PS4. Das entsprechende Video möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten: