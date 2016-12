Horizon: Zero Dawn – Die Geschichte von Aloy im Trailer

Guerilla Games und Sony präsentieren einen neuen Trailer zu Horizon: Zero Dawn, der uns nochmal die Geschichte von Protagonistin Aloy näher bringen soll. Im Video erzählen Studio-Chef Hermen Huls, Game Director Mathijs De Jonge und Art Director Jan-Bart van Beek etwas mehr über die Geschichte und die Spielwelt rund um Aloy.

Aloy lebt als Ausgestoßene in einem abgelegenen Dorf. Die meisten Menschen meiden sie und sie selbst war selten außerhalb des Dorfes. Genau deswegen, können die Spieler zusammen mit Aloy die Welt erkunden, eines der Dinge die den Entwicklern sehr wichtig war. Sowohl die Spieler als auch Aloy selbst, kennen die Welt da draußen nicht. Gemeinsam könnt ihr dann mehr über die Vergangenheit der Welt entdecken oder die Geschichten der Stämme.

Wir dürfen also sehr gespannt sein zusammen mit der neugierigen Aloy die Welt von Horizon: Zero Dawn zu erkunden und die Geheimnisse der Geschichten zu lüften und uns mit den mächtigen Maschinen-Wesen messen. Wie Guerilla Games selbst sagt, haben sie immerhin viel Mühe in Aloy, ihre Geschichte und in die Glaubhaftigkeit der Spielwelt gesteckt.

Der Titel erscheint am 1. März 2017 für PS4, dann dürfen wir endlich auf Abenteuerreise gehen.